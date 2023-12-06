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محمود فوزى: الفارق بين انتخابات الرئاسة الراهنة والسابقة أن العالم كله تغير

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:59 م
محمود فوزى: الفارق بين انتخابات الرئاسة الراهنة والسابقة أن العالم كله تغير المستشار محمود فوزي
كتب أحمد عرفة

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قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ن المؤتمر الجماهيرى لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي ليس مجرد تنظيم لمؤتمر ختامي حاشد ومشرف ولكن جهود كثيرة بذلت حضرنا بعضها تميزت بالمودة والتنظيم والحب من قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الجماهيرى لحزب مستقبل وطن في القاهرة :"باسم أعضاء الحملة لحزب مستقبل وطن وأعضائه منى كل الشكر والتقدير".

وتابع المستشار محمود فوزى، أن هناك فارق كبير بين الانتخابات الرئاسية 2018 والانتخابات الرئاسية 2024، والفرق الوحيد أن العالم كله اتغير في 2024، لم يكن هناك الحرب الروسية الأوكرانية أو كورونا أو ما يحدث الآن في المنطقة العربية قبل الانتخابات الرئاسية 2018".

وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيرى لحزب مستقبل وطن في محفظة القاهرة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع المشاركون في المؤتمر الانتخابى صور الرئيس السيسي ولافتات تدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية .

كما عرض المؤتمر الجماهيرى أيضا فيديو يتضمن شهادات المصريين حول ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال بناء مصر.







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