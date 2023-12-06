محافظ دمياط ورئيس شركة المياه يفتتحان مركز خدمة عملاء كفر سعد

دمياط معتز الشربيني

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم، مركز خدمة عملاء كفر سعد، بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس الإدارة واللواء أحمد شاهين رئيس الشركة بدمياط.

حيث تفقدت المحافظ والمهندس رسلان المركز الذى جاء على مساحة 200م٢ و شهد أعمال إحلال وتجديد ، كما اطلعا على مايقدمه المركز من 49 خدمة لما يقرب من 38000 مشترك بنطاق مدينة ومركز كفر سعد ، وكذلك تزويده بقسم خاص لكبار السن وذوى الهمم و أماكن لانتظار المواطنين ، حيث يعد المركز ضمن جهود الشركة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر ومتابعة الشكاوى وحلها فى أسرع وقت ممكن، ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن مراكز خدمة العملاء تحقق رؤية الدولة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أشارت إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار المشروع القومى العملاق الذى يشهده مركز كفر سعد " حياة كريمة "

وتفقدت المحافظ ورئيس القابضة سيارة خدمات العملاء المتنقلة لخدمة المناطق البعيدة وفقًا لخطة محددة وذلك لتقديم خدمات السداد من خلال الوسائل المختلفة أو شحن عدادات مسبق الدفع وسداد الفواتير.

وشهدت محافظ دمياط ورئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اصطفاف معدات الشركة التى يصل اجماليها 63 معدة وسيارة للتعامل مع الأمطار و السيول، حيث اطلعا على خطة تمركز تلك المعدات للدفع بها للتعامل مع أى تداعيات طارئة ورفع تجمعات المياه.

عقب افتتاح مركز خدمة عملاء كفر سعد،، ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوجه التعاون المشترك، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة القابضة لاستكمال شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

جاء ذلك خلال لقاء حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة و اللواء أحمد شاهين رئيس الشركة بدمياط ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتناول اللقاء بحث خطة التنفيذ وفقًا للبنود التى أشار إليها البروتوكول لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة بالمنطقة وفقًا لدراسات محددة وفى إطار ما سيتم تنفيذه من مقايسات تقديرية للأعمال، وفى هذا السياق ،، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى حرص المحافظة على تنفيذ تلك الأعمال والتعاون مع الشركة لاستكمال أعمال البنية التحتية للمنطقة التى تُعد امتدادا عمرانيا للمدينة مما يساهم فى تحقيق التنمية بها ..

وعلى صعيد آخر،، بحثت المحافظ والمهندس رسلان خطط التعاون لتعزيز الخدمات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وموقف المشروعات الجارى تنفيذها.

كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمرحلتيها الثانية والثالثة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر.

حيث وقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن البروتوكول يهدف إلى استكمال أعمال الشبكات لمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المنطقة باعتبار تلك الأعمال ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية بها ، لافتة الى أنه وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجان مشتركة لإعداد دراسات لتنفيذ الشبكات وفقًا لعدد من الضوابط واللوائح والمواصفات الفنية .

وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على تنفيذ هذا المخطط ، موجهة الشكر إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تعاونها لتحقيق تلك الرؤية، والاستراتيجية بما يخدم هذه المنطقة وتحقيق التنمية بها.