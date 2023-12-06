محافظ القليوبية يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بشبرا الخيمة والخصوص 

القليوبية إبراهيم سالم

تابع، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

حيث قام محافظ القليوبية، بجولة تفقد خلالها اللجان العامة واللجان الفرعية بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

واستهل الهجان، الجولة بتفقد المؤسسة العمالية (اللجنة العامة) ومدرسة 6 أكتوبر بمساكن الضباط ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات ومدرسة دمنهور شبرا الابتدائية للغات ولجنة المغتربين بمحطة السكة الحديد بحي غرب شبرا الخيمة.

وفي حي شرق شبرا الخيمة، تفقد المحافظ (مدرسة بهتيم الثانوية بنين ومجمع مدارس 23 يوليو ولجنة شركة أنابيب البترول).

وفي مدينة الخصوص تفقد المحافظ (مدرسة الخصوص الرسمية للغات (اللجنة العامة)، ومدرسة فرح 2 لغات ومدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنات)، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

والجدير بالذكر أن محافظ القليوبية، أكد أنه تم تجهيز 365 مركز إنتخابي و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألف و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وقص الأشجار، ودهان البلدورات، ودهان وتجميل أسوار اللجان، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.

ودعى محافظ القليوبية، المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وجدير بالذكر أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.