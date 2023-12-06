محافظ الشرقية يكرم فريق الهوكى لحصوله على بطولة إفريقيا للمرة الـ27 فى تاريخه

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فريق نادي الشرقية لهوكي الرجال، لحصوله على بطولة إفريقيا للمرة الـ27 في تاريخه من أصل 34 مشاركة، محققا رقما قياسيا جديدا يُضاف في سجلات بطولاته الرياضية، بمنحهم شهادات التقدير وهدايا تذكارية تقديرا وتكريما لإنجازهم غير المسبوق، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقية والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة والمهندس اسلام النجار مدير المركز الإعلامي والدكتور عمر حجازي المتحدث الرسمي للمديرية أحمد حسن المنسق الإعلامي، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية و أعضاء مجلس الإدارة، لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق.

أعرب المحافظ عن سعادته البالغة لظهور اللاعبين بالمظهر المشرف ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية وتقديم أداء مشرف اتسم بالروح الرياضية العالية وتحقيق الفوز في المباريات لحصد البطولة الـ 27 و التي أقيمت بدولة مالاوى لتُضاف لرصيد بطولات الفريق والذي استطاع أن يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية كما اكد سيادته ان الدولة تولى اهتماما بالغ بالرياضة تضع الأبطال الرياضيين في مقدمة الاهتمامات من خلال الدعم المستمر، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوصول بهم كأبطال رياضيين يحصدون الميداليات الذهبية، ويرفعون اسم مصرعاليًا في كافة المحافل والبطولات المحلية والقارية والعالمية وذلك فى ضوء توجيهات ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ومن جانبه نقل الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمعالي محافظ الشرقية والحضور من أعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري كما أكد سيادته على ان تكريم معالي محافظ الشرقية يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والابطال الرياضيين كما أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دائما وابدا داعما لجميع الابطال الرياضيين بمحافظة الشرقية فضلا عن حضوره الدائم بجميع الفعاليات الشبابية والرياضية و دعمه الدائم واللامحدود لجميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية كما قدم سيادته الشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لنادى الشرقية وحرصه على متابعة الفريق قبل واثناء السفر الى ان اطمئن على وصول الفريق الى ارض الوطن كما قدم الدكتور اشرف صبحى التهنئة للفريق على فوزه بالبطوله فور انتصاره بالمباراة النهائية معربا عن سعادته الى ما وصل اليه الفريق من انجاز غير مسبوق .

كما حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي كما اهدي الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة درع مديرية الشباب والرياضة لمعالي محافظ الشرقية تقديرا وامتنانا لدعمه لمديرية الشباب والرياضة، وأهدى مجلس إدارة النادي واللاعبون كأس البطولة لمحافظ الشرقية، معربين عن سعادتهم بتواجدهم داخل ديوان عام محافظة الشرقية لتكريمهم من المحافظة لمواصلة الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع الرياضة.