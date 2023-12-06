محافظ الشرقية بندوة الاجتماعيين: المشاركة الانتخابية واجب وطنى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أهمية مشاركة المواطنين في الإنتخابات الرئاسية القادمة والتي من المُقرر إنطلاقها مطلع الإسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

جاء ذلك خلال لقائه بمديري الإدارات الاجتماعية والعاملين بقطاع التضامن الإجتماعي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة و عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمركز الخدمات المتكاملة بالشرقية.

طالب المحافظ بضرورة ان يمثل العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن

وقال المحافظ أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات وسيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديمقراطية ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوي المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على ارض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) برؤية واضحة من القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخطي 62 مليار جنيه واستطاع ان يغير شكل حياه المواطنين للأفضل.

وأضاف محافظ الشرقية اننا فى مرحلة دقيقة وهامة تتطلب منا جميعاً استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديموقراطيا على أرض الواقع ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

وعلى هامش اللقاء حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق وادار حوارا هادئا معهم للتعرف علي احتياجاتهم وحل مشاكلهم قائلا علينا جميعا مسئولية كبيرة تجاه أهالينا من كبار السن نسعي جاهدين لتوفير كافة أوجه الرعاية الكاملة لهم ليحيوا حياه كريمة اوصي المحافظ القائمين علي الدار بحسن معامله النزلاء ومراعاه الجوانب الإنسانية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.