محافظ أسوان يتابع جهود تحويل منطقة الصحابى لمجتمع عمرانى راقٍ.. صور

تفقد اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، جهود هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بمنطقة الصحابى تمهيداً لتحويلها إلى مجتمع عمرانى نموذجى وراقى متكامل الخدمات والمرافق ، وخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة.

وقال اللواء ياسر عبد الشافى، فى بيان صحفى، إنه تابع المنشأت الخدمية المتعددة، وأعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية ، وباقى المناطق والشوارع المستهدفة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء ياسر عبد الشافى، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لإستكمال إجراءات تسليم باقى الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة الصحابى بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها ضمن المشروع القومى لتطوير العشوائيات ، وهو الذى يتكامل مع إزالة المبانى القديمة لتصبح الصحابى منطقة جذب للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية.