محافظة أسوان تنظم ندوات توعية لمشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت وحدة السكان بمحافظة أسوان، بالتعاون مع المحليات، سلسلة من الندوات التعريفية بمختلف المراكز والمدن ، والتى تقام تحت شعار " أنزل شارك ... صوتك أمانة "بهدف توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الايجابية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية والمقرر إنعقادها أيام 10 -11 -12 ديسمبر الجارى.

وتم تنفيذ الندوات بإشراف من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ، وبمشاركة من اللجان الفرعية لوحدة السكان بقيادة رانيا مغربى.

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والجهات المعنية لتفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية ، وبناء على تعليمات محافظ أسوان.