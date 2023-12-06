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مباحثات بين رئيس العربية للتصنيع ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بأرمينيا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:31 ص
مباحثات بين رئيس العربية للتصنيع ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بأرمينيا إيدكس 2023
كتب زكى القاضى

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تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مشاركتها بمعرض إيدكس 2023 في نسخته الثالثة علي تعزيز التعاون والتوسع في عقد الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وفي إطار هذا المحور.
 
كانت مباحثات اليوم بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا ورئيس لجنة الصناعات العسكرية وبحضور سفير أرمينيا بالقاهرة و علي هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023.
 
وخلال المباحثات، تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة , وترحيبها بالشراكة مع كبري الشركات الأرمينية وزيادة فرص الإستثمار.
 
وأوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , أن المباحثات كانت ايجابية، وتناولت دراسة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لبحث مدي امكانية تنفيذها.
 
ومن جانبه، أعرب الوزير روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة الأرميني عن تقديره للمباحثات مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى تطلع كبري الشركات الأرمينية للتعاون المشترك مع الهيئة.
 
 






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