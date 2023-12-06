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مباحثات بين العربية للتصنيع ووزيرة شئون الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية أوغندا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:55 م
مباحثات بين العربية للتصنيع ووزيرة شئون الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية أوغندا مباحثات بين العربية للتصنيع ووزيرة شئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا
كتب زكى القاضى

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تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مباحثاتها في إطار فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تعزيز أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي هذا السياق، بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا الشقيقة، وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوى، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق علي تعزيز الإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا.
 
 
وخلال تفقد وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا معرض منتجات الهيئة أبدت إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.






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