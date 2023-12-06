مؤتمر لحزب مصر الحديثة بالوادى الجديد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. صور

نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بالوادى الجديد مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها خلال الفترة (10 - 12) ديسمبر الجارى، وذلك بمدينة الخارجة وسط حشد كبير من المواطنين بمقر قاعة حديقة السلام بمدينة الخارجة والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا من المواطنين وكوادر العمل المجتمعى وممثلى رجال الدين وكنيسة العذراء مريم بالخارجة.

وقال أمين عام الحزب هانى الزناتى خلال المؤتمر الجماهيرى اليوم الأربعاء أن الرئيس هو الأقدر لقيادة البلاد فى المرحلة المقبلة؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات فى العديد من مجالات التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة.

وأكد الدعم الكامل والتأييد من الوادى الجديد للرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، لافتًا إلى الإنجازات التى شهدتها المحافظة فى عهد الرئيس السيسى فى جميع المجالات الخدمية والاستثمارية خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأكد المشاركون بالمؤتمر على دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس السيسى، مشددين على الحشد والخروج للإدلاء بأصواتهم، رافعين اللافتات المؤيدة والأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث قال القس برثولماوس راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة، أن الشعب المصرى فى ترابط دائم لبناء الدولة المصرية، معلنًا تأييد ودعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة فى ظل الإنجازات والبنية التحتية غير المسبوقة.