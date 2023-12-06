اليوم السابع
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مؤتمر عمالى حاشد غدا لنقابة العاملين بالبناء لدعم المرشح الرئاسى السيسى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:00 ص
مؤتمر عمالى حاشد غدا لنقابة العاملين بالبناء لدعم المرشح الرئاسى السيسى عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمر عمالى حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 10،11،12 ديسمبر الجارى، وذلك غدا الخميس، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الاتحاد، وكذلك اللجان النقابية في قطاع التشييد والبناء وعدد من العاملين في الشركات العاملة في القطاع.
 
وقد أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية، وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تدعم الرئيس في الترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر، وأكدت النقابة العامة، أنه من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.
 
وكان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، وذلك في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.
 
 






اتحاد العمال

نقابة البناء والاخشاب

عبد المنعم الجمل

الانتخابات الرئاسية

دعم السيسى بالانتخابات الرئاسية



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