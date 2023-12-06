مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بقرية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز بني سويف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بقرية تزمنت الشرقية، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر، عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بحضور الآلاف من الأهالي، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

وقال النائب رمضان أبو حسان عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للاخلاص والتفانى فى العمل.

وسلط النائب محمد رجب عضو مجلس النواب الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة فى جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

وأكد النائب على بدر على نعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم.

ركز الكابتن توني عثمان أمين الحزب المساعد بالمحافظة، على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم الصناعة والمشروعات وحفظ الأمن والترابط بين فصائل المجتمع ومنعه للوقيعه بمصر في المخططات التي تحاك بها.

وقال العمدة عبدالرحمن عزام عمدة قرية تزمنت الشرقية أن موعدنا الأحد القادم للخروج فى طوابير أمام صناديق الاقتراع ، لرد الجميل للرئيس السيسى.