مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم حزب المؤتمر فاعلية جماهيرية حاشدة بحضور أكثر من 8 آلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، بحضور عدد من قيادات الحزب على رأسهم الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وسليمان العبادي ومحمد رمضان وأحمد خالد، وعبد العزيز بليغ، نواب رئيس الحزب، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص ياكوبس أسعد وكيل المطرانية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن، ونواب رئيس الحزب، رئيس جامعة كفر الشيخ ، رؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.

وأعلن الحضور عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بسبب الإنجازات التى تحققت وعلى رأسها المشروعات القومية والتي شهدتها مصر خلال 10 سنوات.

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود الكبيرة المبذولة في ملف التنمية على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف: "نعلن تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي حظيت بتشريف الرئيس لها منذ شهور قليلة عندما تم افتتاح مجموعة من المشروعات العملاقة بها وعلى رأسها مصنعين للرمال السوداء بالبرلس بلطيم وهما من أبرز المشاريع التي شهدتها مصر في العام الحالي".

وأكد غنيم: "نحن هنا لنرد الجميل لمن أحيا مشروعات الصيد في البحيرات الموجودة في محافظة كفر الشيخ، ففي أقل من 18 شهراً تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، يزينها المشروع القومي للاستزراع السمكي وما يضمه من مشاريع ومراكز أبحاث وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة".

وأشار غنيم، إلى أن محافظه كفر الشيخ كانت دائما ومازالت في عقل وقلب الرئيس عبد الفتاح السيسي فهذه المحافظة التي كانت نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية تحولت إلى نموذج حي للتنمية، مؤكداً على وعي الشعب المصرى وأن الجميع يصطف خلف القيادة السياسية فى ظل الظروف الراهنة والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة رحلة العطاء.



جانب من الحضور



الحضور في مؤتمر حزب المؤتمر



الحضور من القيادات



جانب من الحضور



قيادات حزب المؤتمر خلال مؤتمر بكفر الشيخ