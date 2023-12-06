مؤتمر جماهيرى اليوم لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ينطلق مساء اليوم الأربعاء مؤتمر جماهيرى حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمدينة الغردقة، بحضور الآلآف من المواطنين الداعمين للمرشح عبد الفتاح السيسى فى مدينة الغردقة .

من جانبه قال جمال الخضرى من أهالى مدينة الغردقة و منظم المؤتمر، أنه من المقرر أن ينطلق المؤتمر فى تمام السابعة مساء بحضور الآلآف من المواطنين، وكذلك قيادات محافظة البحر الأحمر الشعبية والتنفيذية ورجال الدين من الأزهر والكنيسة والأوقاف .

واضاف أن جميع الحضور اليوم سيعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة، واستكمال المشروعات القومية التى بدأت منذ توليه الحكم .

واوضح أن المؤتمر هدفه اعلان تأييد المرشح السيسى، وحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لاستكمال خارطة الطريق، وكذلك التأكيد على كل مواطن بالمشاركة وكذلك تأثيره على اسرته واصدقاءه على المشاركة فى حقه الذى كفله له الدستور بالمشاركة والذهاب الى صناديق الاقتراع فى الايام المحددة للادلاء بصوته .