كُتّاب الشيخ محمد ميهوب بقرية باروط ببنى سويف" مفرخة" مشايخ دولة التلاوة

بنى سويف هانى فتحى

مدرسة متخصصة، فى تخريج أطفال دولة التلاوة، حافظت على الشكل التراثى للكُتّاب القديم، لتحفيظ القرآن الكريم ، وأصبح اسم كُتّاب الشيخ محمد ميهوب، علامة بارزه داخل قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف.

وقبل دقات الساعة السادسة صباحاً، يذهب الشيخ محمد ميهوب، ابن قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف ، إلى مقر الكُتّاب الموجود داخل القرية ، يجهز المكان انتظاراً لقدوم الأطفال الذين يصل عددهم فى الفترة الصباحية نحو 115 طفلاً.

ويبدأ للشيخ محمد ميهوب فى تحفيظ القرآن الكريم للطلاب، على حسب الأجزاء الذين يحفظون فيها، ويراجع للآخرين الذين انتهوا من حفظ كتاب الله كاملا، لتنتهى الفترة الصباحية مع الثامنة صباحا ليذهب الطلاب إلى مدارسهم .

ويبدأ الشيخ محمد ميهوب فى استقبال الطلاب فى الفترة المسائية ، لعدد 130 طالبا ، يحفظون القرآن الكريم عقب صلاة العصر يومياً.

وعند الاقتراب من كُتّاب الشيخ محمد ، تستمتع بالأصوات المتميزة فى تلاوة القرآن الكريم ، اليوم السابع رصد رحلة الشيخ محمد ميهوب فى تحفيظ أهالى القرية القرآن الكريم

وقال الشيخ محمد ميهوب عبدالعزيز ، إنه من سكان ومواليد قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف ، حاصل على بكالوريوس العلوم و التربية من جامعة الأزهر.

وأضاف الشيخ محمد ميهوب أنه شارك فى تأسيس الكُتّاب الموجود داخل القرية منذ أكثر من سبع سنوات ، مشيراً إلى أنه تخرج الكثير من أبناء القرية داخل الكُتّاب، حيث حفظ العديد القرآن الكريم داخل الكُتّاب .

وقال الشيخ محمد ميهوب، إن الكُتّاب قام بتخريج الكثير من أبناء القرية الذين نجحوا فى حفظ القرآن الكريم ، مشيراً إلى أن المشاركين فى الكُتّاب ، نجحوا فى الحصول على العديد من المراكز الأولى فى حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة.

وتابع الشيخ محمد" نقوم بمراجعة 5 أجزاء ، من القرآن الكريم يومياً ، بحيث يقوم كل طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم ، بالانتهاء من مراجعة كتاب الله كاملا ، كل ستة أيام أسبوعيا ".

وأضاف الشيخ محمد ميهوب أن للكُتّاب فرعين ، أحدهما يعمل فى الفترة الصباحية من السادسة صباحاً وحتى الثامنة صباحا ، ليتمكن الطلاب بعدها من الذهاب الى المدرسة ، بالإضافة إلى الفرع الثاني الذى يعمل فى الفترة المسائية من بعد صلاة العصر يوميا ".

وتابع الشيخ محمد ميهوب " الكُتّاب ملتحق به نحو 250 طالب وطالبة ، يتم تحفيظهم القرآن الكريم ، بالحفظ والإتقان التام ،بالاضافة إلى التدريب على الأحكام ، وكذلك نطق مخارج الحروف بطريقة صحيحة ".

وقال الشيخ محمد ميهوب، إن الكُتّاب يتبع جمعية نهر الخير ، إحدى الجمعيات الخيرية ، حيث يتم تحفيظ الطلاب القران الكريم كاملاً ،مجانا، دون أى مقابل مادى .

وتابع الشيخ محمد ميهوب "" نظرا للاقبال الشديد على الكُتّاب ، يتم إلحاق الاطفال الأيتام والمتفوقين فى الكُتّاب ، وخاصة أنه يتم تحفيظ الطلاب ، القران الكريم كاملاً دون أى مقابل مادى ".

وقال الشيخ محمد ميهوب، إنه خلال السنوات السبع التى عمل بها داخل الكُتّاب ،حفظ المئات من أبناء القرية القرآن الكريم كاملا، منهم من يقوم الآن بمراجعة القران الكريم والانتهاء من مراجعته كاملا كل شهر ، ومنهم من نجح فى الانتهاء من حفظ القرآن الكريم كاملا ، خلال دراسته بالمرحلة الابتدائية.



أثناء حفظ القرآن الكريم بالقرية



احد طلاب الكتاب



اطفال قرية باروط



الشيخ محمد أثناء تحفيظ القران الكريم



الشيخ محمد وسط الاطفال



الشيخ محمد يحفظ الاطفال القرآن الكريم



الطلاب يحفظون كتاب الله



بنات القرية أثناء حفظ القرآن الكريم



حفظ القرآن الكريم بقرية باروط