كيان شباب مصر ينظم حملة بالزقازيق للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين.. صور

الشرقية فتحية الديب

نظم كيان شباب مصر بالتنسيق مع التحالف الوطنى بمحافظة الشرقية، حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بالشرقية وذلك لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وقال محمد ثروت بسيونى، عضو كيان شباب مصر ، إنه تم التواجد داخل محافظة الشرقية بصحبة عدد من الكيانات الشبابية لدعم أشقائنا فى غزة وتوصيل رسالة إلى العالم اجمع أن الشعب المصرى يقف بجانب أشقائه الفلسطينيين، وتابع انه تواجد عدد من الشباب منذ الصباح الباكر للتبرع بدمائهم.

وأضاف محمد جلال متولى، عضو كيان شباب مصر، إنه متواجد، اليوم، بمدينة الزقازيق لجمع أكبر عدد من أكياس الدم لصالح أبناء الشعب الفلسطينى موجها الشكر إلى الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لجمع أكبر عدد من أكياس الدم.

وقال على الديب عضو كيان شباب مصر، إن حرص عدد من الشباب الشرقاوى على التبرع بدمائه لصالح الأشقاء الفلسطينيين والتواجد منذ الصباح الباكر ايمانا منهم بأن نقطة الدماء تنقذ حياة إنسان ولتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية ودعمهم لقرارات القيادة السياسية بعدم تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

فيما قالت الدكتورة "جيهان عسكر " منسق التحالف الوطنى بمحافظة الشرقية أن الفتاة والمرأة بالشرقية كانت أكثر تواجدا للتبرع بالدم والمرأة دائما ما تتصدر أى عمل وطنى ودائما ما تتصدر المشهد الإنتخابى لحرصها على أمن وأمان الوطن وأن المرأة الشرقاوية لديها من الوعى ما يؤكد انها لديها الوعى التام بكل ما يحاكى من مؤامرات ضد الوطن.

وقدمت الشكر إلى الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى على كافة التسهيلات المقدمة لإقامة تلك الحملة.