اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال فى المطرية بقيمة 30 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:36 ص
كشف قضية غسل أموال فى المطرية بقيمة 30 مليون جنيه اموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية"  – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
 
 
بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات.
 
 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 30 مليون جنيه .
 






قضية غسل أموال

النصب والإحتيال

شركات الأبنية التعليمية

شراء قطع الأراضى




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