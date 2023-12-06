كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات.