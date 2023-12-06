كاميرون: واشنطن ولندن ملتزمتان بتوفير الأمن لضمان استقرار الشرق الأوسط

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أكد وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ملتزمتان بشدة بمهمة مشتركة تتمثل فى "الدفاع عن القيم التى توفر الأمن والرخاء للجميع".

وقال كاميرون - وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - "لهذا السبب فإننا لا نزال ثابتين فى دعمنا لأوكرانيا".



وأضاف "كما أننا نقف متحدين فى الشرق الأوسط، ونعمل معًا لضمان الأمن والاستقرار على المدى الطويل فى المنطقة".



ويقوم كاميرون حاليا بأول زيارة له واشنطن منذ توليه منصبه، لإعادة تأكيد أهمية العلاقات الأمريكية البريطانية وتجديد دعمهما لأوكرانيا.



وقبل الزيارة، أعلن وزير الخارجية البريطانى عن حزمة جديدة للاستجابة الإنسانية لفصل الشتاء بقيمة 29 مليون جنيه إسترلينى لأوكرانيا وسيعزز الدعم بمبلغ إضافى قدره 7.75 مليون جنيه إسترلينى للأنشطة الإنسانية التى ستركز على احتياجات الفئات الأكثر ضعفا فى أوكرانيا، مثل النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.



وتعد مخصصات التمويل جزءًا من إجمالى الدعم الإنسانى الذى تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا والمنطقة بقيمة 127 مليون جنيه إسترلينى فى الفترة من 2023 إلى 2024، كما تم الإعلان عنه فى مؤتمر تعافى أوكرانيا فى يونيو الماضي.