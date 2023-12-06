قافلة طبية لأهالى عزبة المراغى بحى المنتزة أول فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نظم حى المنتزه أول فى الإسكندرية قافلة توعوية طبية مجانية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف اللواء محمد سحلول رئيس الحى.

وأعلن حى أول المنتزه أنه بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالحى مع منطقة المنتزة الطبية وتعاون إدارة التثقيف الصحى بالمنطقة، بعزبة المراغى للكشف عن الأمراض المزمنة.

وأضاف حى المنتزه أول أنه تم الكشف على نحو 118 حالة متنوعة وتقديم علاج مجانى بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية، كما تم استخراج بطاقات الرقم القومى لـ50 سيدة مجانا، وحصر دارسى محو أمية بواقع 9 دارسين.

وشهدت القافلة ندوة عن وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى لجنة حماية الطفل، وندوة أخرى عن خط نجدة الطفل والعنف ضد الأطفال التربية الإيجابية وعلاقة الأم بأبنائها.