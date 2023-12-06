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فصائل فلسطينية تعلن قصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:47 ص
فصائل فلسطينية تعلن قصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى صواريخ - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل فلسطينية، قصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى، عن القاهرة الإخبارية.

وأفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية، وأسفر ذلك عن إصابة شاب برصاص الاحتلال، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وكشف مدير مستشفى غزة الأوروبي، عن وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 100 شهيد بمستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنهم، مؤكدة أن شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية.

أضافت الصحة الفلسطينية، وجود ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة، كاشفا عن أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان وهو على بعد كيلومتر واحد من كل اتجاه.

أشارت إلى أن مستشفى كمال عدوان أصبح دون وقود، والاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك داخله.

 







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