فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا بتربية رياضية جامعة الإسكندرية حتى 25 يناير

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية عن فتح باب الالتحاق ببرامج الدراسات العليا حتى تاريخ 25 يناير المقبل، بنظام الساعات المعتمدة لفصل الربيع 2024 وللعام الجامعى 2023 / 2024.

كما أعلنت الكلية أن تسجيل المقررات للطلاب الملتحقين فى برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه يبدأ 20 يناير، وبدء الدراسة 10 فبراير، على أن تكون فترة الحذف والإضافة لمدة أسبوعين فقط من بدء الدراسة.

يذكر أن الدكتور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور مارتن كريسلوف رئيس جامعة بيس الأمريكية وقعا اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية وكلية لوبين للأعمال جامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق الأونلاين بهدف إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أن الاتفاقية تأتى فى إطار سعى جامعة الإسكندرية صوب تدويل التعليم الجامعى ودعم استراتيجية وخطة التوسع والتحول الذى تشهده الجامعة، وعمل شراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف الدولي المتميز.

وأكد قنصوة أن الاتفاقية تتيح للطلاب بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية الدراسة لمدة عامين فى كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، ثم الدراسة لمدة عامين بكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن الطلاب أيضاً من الالتحاق ببرنامج الماجستير فى المحاسبة أو التحليلات المحاسبية بعد الحصول على الدرجة المزدوجة من الجامعتين.