اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 7 أحياء بمدينة دسوق فى كفر الشيخ

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:06 ص
غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 7 أحياء بمدينة دسوق فى كفر الشيخ قطع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار عن عدد من أحياء مدينة دسوق، لأعمال الصيانة الدورية والصيانة الطارئة لعدد من المحولات والمغذيات داخل مدينة دسوق، غداً الخميس الموافق 7 ديسمبر.

وأكدت شركة كهرباء كفر الشيخ، أنها أخطرت مجلس مدينة دسوق، بالمناطق المستهدفة في أعمال الصيانة ، لإخطار الجهات الحكومية والمخابز والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الخدمية، بضرورة تدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي الخميس المقبل من الساعة 9.5 وحتى الساعة 1.5من ظهر نفس اليوم، للقيام بالأعمال المستهدفة من الصيانة اللازمة.

وأضافت شركة كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق المستهدفة لفصل التيار الكهربائى غداً الخميس بمدينة دسوق، فى منطقة المساكن الشعبية، ومنطقة الاستاد الرياضي، ومنطقة تقسيم رجب، ومنطقة شارع الشركات، ومنطقة موقف الأرياف، ومنطقة شارع السلخانة، ومنطقة أبراج الياسمين، وسيتم إعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق عقب الانتهاء من الأعمال المستهدفة.

 

 







كفر الشيخ

تيار كهربائي

اخبار كفر الشيخ

شركة كهرباء كفر الشيخ

فصل التيار الكهربائي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة