غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 7 أحياء بمدينة دسوق فى كفر الشيخ

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار عن عدد من أحياء مدينة دسوق، لأعمال الصيانة الدورية والصيانة الطارئة لعدد من المحولات والمغذيات داخل مدينة دسوق، غداً الخميس الموافق 7 ديسمبر.

وأكدت شركة كهرباء كفر الشيخ، أنها أخطرت مجلس مدينة دسوق، بالمناطق المستهدفة في أعمال الصيانة ، لإخطار الجهات الحكومية والمخابز والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الخدمية، بضرورة تدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي الخميس المقبل من الساعة 9.5 وحتى الساعة 1.5من ظهر نفس اليوم، للقيام بالأعمال المستهدفة من الصيانة اللازمة.

وأضافت شركة كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق المستهدفة لفصل التيار الكهربائى غداً الخميس بمدينة دسوق، فى منطقة المساكن الشعبية، ومنطقة الاستاد الرياضي، ومنطقة تقسيم رجب، ومنطقة شارع الشركات، ومنطقة موقف الأرياف، ومنطقة شارع السلخانة، ومنطقة أبراج الياسمين، وسيتم إعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق عقب الانتهاء من الأعمال المستهدفة.