علا الشافعى تطلق مبادرة لإعلام القاهرة لمشاركة اليوم السابع فى تغطية الانتخابات

كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز

أطلقت الكاتبة الصحفية علا الشافعى ، رئيس تحرير اليوم السابع، مبادرة لطلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لتصوير الانتخابات الرئاسية من أمام اللجان وإرسال التقارير للجريدة لنشرها على الموقع الإلكترونى خلال أيام الاقتراع والتصويت.

وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، إنه سيتم استضافة مجموعات طلابية بمقر الجريدة خلال فترة الانتخابات للوقوف على متابعة الأخبار داخل صالة التحرير فى إطار اهتمام مؤسسة اليوم السابع بتأهيل طلاب كليات الإعلام ودعمهم من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من جانبها توجهت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالشكر إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعى، على المبادرة ودعمها لكلية الإعلام، على أن تتولى الكلية التنسيق فى ترشيح الطلاب من مختلف الأقسام للمشاركة فى أعمال التغطية خلال الانتخابات.