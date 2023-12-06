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علا الشافعى: المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج فى الانتخابات فاقت التوقعات

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:15 ص
علا الشافعى: المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج فى الانتخابات فاقت التوقعات الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
ماجد تمراز

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قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مشهد مشاركة المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية كان كبيرا، وحَمل الكثير من الرسائل للناخبين في الداخل.

وأضافت رئيس تحرير اليوم السابع، خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "تواجد المصريين واصطفافهم في السفارات المختلفة في عواصم العالم، أرى أنه فاق التوقعات بشكل كبير، حيث اختلفت ظروف التصويت من بلد لآخر، وبعد المسافات من أجل الإدلاء بالأصوات، وحملت رسائل كبيرة لنا كمصريين في الداخل ويحملنا مسؤولية كبيرة".

وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي: "البُعد الاقتصادي له أهمية في المرحلة القادمة، وأتمنى أن يكون لدينا في الفترة المقبلة حكومة تقوم بمسؤوليتها، حكومة تمارس الحنكة السياسية ولديها حس سياسي".

وتابعت "الشافعي": "أتمنى أن يكون المشهد الانتخابي في الداخل المصري أكثر زحما وتأثيرا وإيجابية من الانتخابات بالخارج، والأهم هو الوجود والمشاركة، وأعداد المشاركين تلك الانتخابات".

وقالت رئيس تحرير اليوم السابع: "الإيجابية أن يتاح للناس الفرصة للإدلاء برأيها وأن يكون فرصة للشباب المشاركة بشكل أكبر، وما يحدث الآن في غزة لا ينفصل عن المشهد الانتخابي في مصر، وأنا أقول دائما المصريين لديهم ذكاء فطري، ولديهم وعي كامل بما يحدث، وما يهدد وطنهم، وذلك على مدار التاريخ".

وأضافت: "اليوم في اليوم السابع، لدينا عدد خاص عن تاريخ الانتخابات، وكان المقصود منه أن نقول أن المصريين في اللحظات والأوقات الفارقة، يكون لديهم وعي والتفاف حول قيادتهم والموقف الوطني".  







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