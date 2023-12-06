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عقد تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:04 م
عقد تعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية جانب من الفعالية
كتب زكى القاضى

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وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية تعاون مشترك بين مصنع المحركات التابع للهيئة  العربية للتصنيع ومجموعة شركات سافران   SAFRAN للمحركات الفرنسية ، حيث وقعه عن الهيئة، اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، جاء هذا في اطار فعاليات اليوم الثالث للمشاركة الناجحة للعربية للتصنيع  في معرض إيدكس 2023.
 
وفي هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية , وتميزها في انتاج وتصنيع محركات الطائرات .
 
وأوضح أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمره وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى التطلع لأن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا  لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، لتلبية كافة الاحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة .
 
من جانبه، أعرب Christophe BRUNEAU نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات  سافران للمحركات الفرنسية، عن اعتزازه  بالتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع .
 
يذكر أن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قامت بجولة داخل مصنع المحركات وتفقد القدرات التصنيعية المتطورة .






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