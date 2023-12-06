عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى بمؤتمر دعمه بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عرض بمؤتمر دعم المرشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقام بمدينة الغردقة، فيلم عن انجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، والمشروعات القومية منذ تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة المصرية .

ومن حانبه قال جمال الخضرى، منظم المؤتمر إن تلك الإنجازات التى يتم عرضها عبر الشاشة تعتبر أقل بكثير مما قام به الرئيس السيسى فى مصر من مشروعات قومية ومبادرات صحية والاهتمام الأمثل بالمواطن المصرى .

وأضاف خلال كلمته إن ما يشعر به المواطن المصرى من أمن وأمان فى بلاده كفيل بأن يقف الشعب جميعا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واوضح أن جميع الحضور اليوم يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة، واستكمال المشروعات القومية التى بدأت منذ توليه الحكم.

وتابع أن علي الجميع المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لاستكمال خارطة الطريق، وكذلك التأكيد على كل مواطن بالمشاركة وكذلك تأثيره على أسرته وأصدقاءه على المشاركة فى حقه الذى كفله له الدستور بالمشاركة والذهاب إلى صناديق الاقتراع فى الأيام المحددة للإدلاء بصوته.