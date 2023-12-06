طلاب المدارس يرفعون علم مصر بطابور الصباح ويهتفون "انزل شارك" استعدادا للانتخابات

كتب محمود طه حسين

حرص طلاب المدارس على معايشة أجواء الانتخابات الرئاسية، حيث نظم طلاب مدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وقفة بطابور الصباح يحملون علم مصر ويهتفون "انزل شارك"، في إطار الاستعداد لانتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وقالت إيمان عبد الله مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، إن الهدف من معايشة الطلاب هذه اللحظات هو توعية الطلاب ورفع روح الانتماء والولاء لديهم وحب الوطن، موضحة أن الطلاب هتفوا انزل شارك كن إيجابى".

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن جاهزية المدارس لانتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل أيام 10 حتى 12 ديسمبر الجارى، مع توفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة، مشددة على أن الوزارة قامت بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على أنه لا إجازة للمعلمين فى انتخابات الرئاسة سواء فى المدارس المخصصة كمقار للتصويت أو المنتظمة فيها الدراسة، موضحة أنه يحصل الطالب الذين سوف تعقد فى مدارسهم لجان انتخابية على إجازة حيث يتم تعطيل الدراسة أيام الانتخابات فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات، مع تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم، و حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

طلاب المدارس يرفعون علم مصر

طلاب المدارس يرفعون علم مصر