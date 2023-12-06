طلاب المدارس بالدقهلية يزورون متحف أعلام المحافظة لغرس الانتماء.. صور

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستقبال وفد طالبات مدرسة أحمد زويل بالمنصورة ووفد المدرسة المرافق لهم، لتفقد وزيارة متحف أعلام الدقهلية بديوان المحافظة، لغرس روح الانتماء وتنمية الوعى لدى التلاميذ، وليتعرفوا على تاريخ وإنجازات واسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء، وكيف كان لهم تأثير كبير فى كافة المجالات ليكونوا قدوه لهم فى مستقبلهم.

وضم وفد المدرسة المشرف على الزيارة نورا ماهر وأمانى حسن وصبرى عبد العزيز ورافقهم أثناء الزيارة، أشرف عويس وسارة نبيل إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح "مختار" بان برنامج المبادرة المشار إليها "اعرف بلدك" يتضمن تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها فى الانتصارات على مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والأثرية، هذا بالإضافة إلى الأعلام من أبناء المحافظة، الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم فى كافة مجالات الحياة الإنسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية وايضا الدينية، وكذلك تعريف الابناء بحجم الانجازات وبالمشروعات القومية التى تتم على ارض المحافظة فى كافة المجالات بما يعزز فى نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار أن الدقهلية احدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية وغرس الانتماء للحفاظ على المنجزات لصالح الاجيال المتعاقبة.

يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الانسان وضرورة نشر الوعى بين المواطنين لتعميق مفهوم الانتماء لمصرنا الغالية، وتنفيذا للمبادرة التى أطلقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تحت شعار "اعرف بلدك" والتى تستهدف غرس روح الانتماء فى نفوس النش من تلاميذ وطلاب المدارس من ابناء محافظة الدقهلية.