طقس مستقر معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على مدن الدقهلية .. صور

الدقهلية - محمد الحبشي

تشهد مدن محافظة الدقهلية اليوم، حالة من الطقس المستقر، حيث يسود طقس مشمس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وسجلت درجات الحرارة علي المحافظة العظمي 24، الصغري 13، مصحوبة بنسبة رطوبة 52%، ورياح 18كم/ساعة، ونسبه تساقط أمطار 0%

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء جاء كالآتي :

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، الدقهلية العظمي 24 درجة والصغري 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.