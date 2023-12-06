طقس الشرقية مشمس لطيف نهارا والصغرى تسجل 11 درجة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الأربعاء طقس مشمس ليسود طقس لطيف نهارا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 25 والصغرى 11 درجة ونسبة سقوط أمطار 1% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 76 % والرياح 11 كم/ ساعة

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم عمل غرفة عمليات بمحافظة الشرقية لمتابعة أحوال الطقس وغرف عمليات أخرى برئاسة المراكز لمتابعة الطقس وخروج سيارات لشفط المياه من الشوارع والعمل على إعادة الحياة لطبيعتها فى اسرع وقت ممكن

واضاف أن لجان من الكهرباء والمحليات فحصت جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والنجوع وقامت بتغيير التالف منها وتغيير الاسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة لعدم صعق المواطنين حال هطول الأمطار

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما متوقع اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء

: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.



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