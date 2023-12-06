طارق الخولى يؤكد لطلاب جامعة عين شمس أهمية المشاركة بانتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

أكد طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المشاركة والنزول لانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا أن مصر دولة شابة والشباب هم رهان كل الأطراف سواء الوطنية أو الأطراف المتربصة بمصر.

وأضاف خلال ندوة " نعم للمشاركة.. خليك ايجابي"، بقاعة المؤتمرات الكبرى ب جامعة عين شمس ، والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المصرى حطم نظرية خلق جيل من الشباب يعادى إسرائيل خلال الأحداث الأخيرة.

وتابع: خطورة مشاركتكم فى الانتخابات الرئاسية رسالة أن شباب مصر عنده وعى وإرادة حقيقة أنه يثبت وعيه ووطنيته للعالم كله، موجها كلمته للشباب: شوفوا البرامج المقدمة من المرشحين واختاروا وخليكوا إيجابيين .

وأضاف: مازال هناك العديد من التحديات التى تواجه الشباب، مؤكدا: مشاركتكم حق دستورى وواجب وطنى تحيا مصر بشبابها من جيل إلى جيل .

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلى بعدوانه جدد اندلاع مشاعر الوطنية تجاه القضية الفلسطينية فى الجيل الحالى .

ويشارك بالندوة، الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، وأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مقدمتهم طارق الخولي عضو مجلس النواب ، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، و محمود بدر عضو مجلس النواب.