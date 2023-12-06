ضبط 190 قطعة سلاح و250 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (250) قضية مخدرات ، (190) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (86210) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية، نجحت فى ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.