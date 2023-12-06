اليوم السابع
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ضبط 190 قطعة سلاح و250 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:25 م
ضبط 190 قطعة سلاح و250 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (250) قضية مخدرات ، (190) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (86210) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية، نجحت فى ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.







مخدرات

أسلحة نارية

اخبار الحوادث




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