ضبط مخدرات بقيمة 6.9 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطلين) بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 20,000 قرص مخدر لعقار "الترامادول")،وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,000,000 جنيه تقريبًا).

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,800,000جنيه تقريبًا).

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق مديريتى أمن ( المنوفية - الغربية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بحوزتهم مخدرات تقدر بـ (3,100,000 مليون جنيه تقريبًا).

وفى سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.