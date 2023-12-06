اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 01:56 م
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صحة الدقهلية: الكشف على 1809 مرضى فى قافلة علاجية بقرية كفر المحمدية.. صور

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:39 م
صحة الدقهلية: الكشف على 1809 مرضى فى قافلة علاجية بقرية كفر المحمدية.. صور جانب من القافلة
الدقهلية - شريف الديب

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
 
وتم توقيع الكشف على 1809 مرضى . وضمت  11 عيادة   منهم 6 متنقلة ( 2باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة- جراحة  )  والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
 
وقد  جاء بيان القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 281 حالة فى عيادة الباطنة، وفى عيادة الأطفال تم توقيع الكشف علي  375، وفر قسم الجراحة تم توقيع الكشف على  138، وفر قسم الجلدية تم الكشف على  248  حالة ، وفي قسم الاسنان تم الكشف على. 78 حالة، وفي قسم الأنف والأذن تم الكشف على 173 حالة، وفى قسم العظام تم الكشف على 221 حالة وفي قسم النسا وتنظيم الأسرة 144 حالة.
 
كما تم إجراء عدد 277 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  116حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 158 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 27حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة 
 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و  145 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
 
 
 
جانب من القافلة (1)
جانب من القافلة (1)

جانب من القافلة (2)
جانب من القافلة (2)

جانب من القافلة (3)
جانب من القافلة (3)

جانب من القافلة (4)
جانب من القافلة (4)

جانب من القافلة (5)
جانب من القافلة (5)

 







الدقهلية

صحة الدقهلية

القوافل الطبية

وزارة الصحة




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