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شبورة كثيفة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:08 م
شبورة كثيفة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما متوقع غدا أمطار خفيفة شمالا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.






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