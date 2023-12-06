شباب القليوبية تعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا بمديرى الإدارات المركزية بالمديرية والإدارات الفرعية ومديرى مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بمقر هيئة الشبان ببنها، اليوم، لمناقشة خطة العمل واستعدادات مراكز الشباب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة بالإضافة لمناقشة خطة العمل ونتائج المرحلة السابقة من تنفيذ الأنشطة والمشروعات القومية.

وتضمن الاجتماع، مناقشة استعدادات مراكز شباب القليوبية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال مشاركة الشباب فى تنظيم الناخبين أمام اللجان الانتخابية عن طريق مساعدة الناخبين فى استخراج رقم اللجنة وتنظيم الناخبين ومساعدة كبار السن وذوى الهمم أمام مقر اللجان تسهيلا على المواطنين.

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أنه سيتم عمل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية خلال أيام الانتخابات يتم ربطها بغرف عمليات فرعية داخل إدارات الشباب ال8 على مستوى المحافظة على مدار الساعة ولمدة 3 أيام، بالاضافة للربط مع مديرى مراكز الشباب بواقع 205 مركز شباب على مستوى المحافظة لتلقى أى ملاحظات أثناء العملية الانتخابية.

وأضاف الصبروط، أن مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية سيكون لها دور كبير جدا خلال العملية الانتخابية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كونها أحد مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الشبابى والجماهيرى، حيث عقدت مديرية الشباب والرياضة العديد من الاجتماعات التحضيرية مع الكيانات الشبابية وفرق التطوع والجوالة والكشافة والشعب البرلمانية لتوزيع الأدوار خلال العملية الانتخابية، بالإضافة لقيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ العديد من البرامج التثقيفية للشباب وللمواطنين للحث على المشاركة الإيجابية والفعالة فى الانتخابات دون توجيه أو وصايا على الرأى.

واستعرض الصبروط، خلال الإجتماع انجازات الدولة المصرية فى قطاع الشباب والرياضة بالاضافة للمشروعات القومية العملاقة، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية من تحديات اقتصادية وسياسة ودولية، والأحداث المحيطة بالمنطقة يجعل الوقوف بجانب الدولة واجب وطنى ولزاما على الجميع، مؤكدا أن المشاركة فى العملية الانتخابية يعد دليلا على وعى المواطن المصرى بقضايا وطنه، لاسيما فئة للشباب والتى تمثل النسبة الأكبر من المواطنين للظهور بالمظهر الحضارى والديمقراطى الذى يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية.

واختتم الاجتماع، بمناقشة ما تم تنفيذه من تكليفات وبرامج خلال الفترة السابقة ومناقشة خطة العمل والأنشطة والفعاليات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتم الاستماع لاستفسارات مديرى المراكز ومناقشة بعض الأمور الإدارية الخاصة بالعمل، وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومديرى الإدارات المركزية بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية، ومديرى مراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع 205 مراكز شباب.

جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر