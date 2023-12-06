شاهد انطلاق مبادرة "بشبابها" بالبحيرة لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

شارك فى المؤتمر الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وذكية المقرحى منسق حملة بشبابها وأحمد بلتاجى نائب منسق حملة بشبابها بالبحيرة والنائب البرلمانى بلال النحال إضافة إلى عدد كبير. من القيادات الشبابية والشعبية بالمحافظة .

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لانه يعكس مدى وعى الشعب المصرى وقدرته على الاختيار السليم الذى يحدد مستقبل بلاده، مشيرا إلى أنه يتم خلال فعاليات المبادرة حث الشباب على المشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والظهور بالمظهر اللائق وتأكيدا على دور الشباب في الحياة السياسية المصرية. فيما أكدت ذكية المقرحي منسق حملة بشبابها بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ مثل هذه اللقاءات والمبادرات التي تفيد تطوير الخدمات الشبابية بمراكز الشباب، وصقل الفكر السياسي والثقافي وفقا لاستراتيجية الدولة المصرية وأهدافها البناءة للدولة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وكيل وزارة الشباب والرياضة. وأضافت أن هناك خطة متكاملة لمشاركة الحملة فى الانتخابات من خلال قيام قيادات الحملة بتوعية المواطنين للنزول فى الانتخابات الرئاسية المقبله .

وقال أحمد بلتاجى نائب منسق حملة بشبابها بالبحيرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطنى على شخص مصرى لرسم مستقبل البلاد خلال الفترة القادمة .

وأضاف أن انجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح واضحة المعالم على أرض الواقع لا ينكرها الا جاحد أو مريض ، وان المشاركة بقوة فى الانتخابات يعكس مدى التفاف الشعب وراء قيادته لاستكمال الانجازات والمشروعات التنموية والخدمية الغير مسبوقة والتى استفاد منها كافة فئات المجتمع .

يذكر أن مبادرة بشبابها تهدف إلى الإرتقاء بمستوي ثقافة الشباب المصري، وتنمية روح المشاركة الإيجابية لديهم.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز روح الإنتماء الوطني لدى الشباب والتفاعل معهم والاستماع إلى آراءهم ومطالبهم، وأوجه النظر المتعددة لمستقبل مصر ودور الشباب في المشاركه السياسية.

وتضمنت المبادرة العديد من الموضوعات ومناقشة المشروعات القومية التي تشهدها مصر وكذا المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتأثيرها الكبير على قرى الريف المصري، وبشكل خاص محافظة البحيرة ومراكز شبابها، وما أحدثته المبادرة من طفرة قوية علي مختلف الاصعدة، وكيفية تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع فئات المجتمع، بدءً من النشء والشباب وصولًا إلى كبار السن وذوي الهمم.

ولاقت مبادرة "بشبابها " تفاعلا كبيرا من الشباب والفتيات, اللذين أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في تلك المبادرات المقدمة لهم من وزارة الشباب والرياضة.والتى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتهم الشخصية والمهنية.

يشار إلى أن محافظة البحيرة قد شهدت إستعدادات مكثفة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل. وبلغ عدد المقرات الانتخابية 672 بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي لجنة للوافدين من خارج المحافظة، فيما يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبله.



الحضور-في-مؤتمر-بشبابها



انطلاق-مبادرة-بشبابها



تحت-شعار-شباب بهوية-وطنية..إنطلاق-مبادرة-بشبابها-بالبحيرة-ل



جانب-من-الحضور



جانب-من-الحضور-بالمبادرة



جانب-من-المبادرة



