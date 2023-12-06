زيلينسكي يلغى خطابه الموجه للكونجرس الأمريكي

أحمد علوى

ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس، تشاك شومر، للصحفيين: "لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة".

وكان يُفترض أن يحضّ زيلينسكي، خلال خطابه، على مواصلة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية، بحسب تشاك شومر.

يأتي ذلك فيما حذر البيت الأبيض، الكونغرس، من نفاد الوقت والمال لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وتترافق هذه التطورات مع احتدام حوار داخلي في واشنطن، يشدد فيه الجمهوريون على ربط أي مساعدات جديدة لأوكرانيا، بتقديم تنازلات من قبل الديمقراطيين بملفات تتعلق بأمن الحدود والهجرة غير الشرعية.

ويعتقد محللون عسكريون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الأوكراني بات أمام تحديات عدة، خاصة في ظل المعاناة التي يواجهها خلال الشتاء، ومواصلة روسيا لضرباتها الجوية، وهجماتها بالطائرات بدون طيار، فضلا عن كون أوروبا عاجزة عن توفير مليون طلقة ذخيرة وعدت بها أوكرانيا قبل عام.