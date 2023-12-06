زوجة تتهم زوجها بتبديد منقولات بـ2 مليون جنيه.. والزوج: بـ200 ألف فقط

كتبت أسماء شلبى

وقفت زوجة تطالب بالطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وتدعي إلحاقه الضرر المادي والمعنوي به وتتهمه بمحكمة الجنح بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ "مليوني جنيه" بعد عام من الزواج، لتؤكد:" دخلت المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضي للضرب على يد زوجي، وحررت ضده بلاغ، لأعيش في عذاب وأنا مهددة منه للتنازل عن حقوقي وقائمة منقولاتي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي دمر زواجنا بسبب طمعه واستولي على منقولاتي وبددها ثم تبرأ من حقوقي، وحاول تهديدي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وطالبته بالدعوي بسداد مليوني جنيه أو رد ما قيمته مليوني جنيه من منقولات ومصوغات مسجلة بعقد موقع عليه على يد زوجي وفقا للشهود والمستندات التي بحوزتي".

وتابعت :" صدمت في زوجي لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، وأثبت خداعه لي لتظهر شخصيته الحقيقة وأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن حاول زوجي لافتعال الخلافات حتي يستولي على حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه وجنونه وعصبيته المفرطة".

ورد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية ولاحقها بدعوي طاعة ونشوز، وقدم ما يفيد -تحريفها- قائمة المنقولات وتغيرها من 200000 ألف جنيه وإضافة -صفر زيادة- لتصبح مليوني جنيه، ولاحقها بدعوي تزوير أمام محكمة الجنح لإثبات ما لحق به من ضرر-من اتهامات كيدية- على يديها وعائلتها .