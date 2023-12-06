راعى كنيسة بقرية المراشدة فى قنا يتبرع بأسمنت لبناء مسجد.. صور

قنا - صابر سعيد

يسير القس بجلبابه الأسود ، بجانب الشيخ بعمامته الأزهرية في القرية جانبًا إلى جنب، فتجد مسلمو ومسيحو القرية يتبادلون الزيارات في المناسبات والأعياد لا فرق بينهم، في واحدة تجسد معاني الوحدة الوطنية والتعايش بين نسيج الوطن الواحد، شهدت قرية المراشدة بقنا لوحة فنية للتآخي والتعامل بحب حينما شارك مسيحيو القرية في تقديم وجبات طعام للعاملين بمدرسة القرآن الكريم، كما شارك عدد منهم في فعاليات افتتاح المدرسة والتواجد جنبًا إلى جنب مع أبناء الوطن الواحد.

قرية المراشدة شمال قنا شهدت موقفا يحمل رسالة أن الجميع متماسك وأن الهدف واحد هو حب الأوطان والعيش في سلام بجانب بعضهم البعض، حينما شارك راعي كنيسة المراشدة في أعمال بناء مسجد والتبرع بطن أسمنت لصالح أعمال البناء والتواجد مع عدد من المسلمين المشرفين على عملية البناء في واقعة ليست بجديدة على أبناء الوطن وأبناء القرية التي تقع داخل مدينة الوقف، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في العديد من الخدمات خلال الفترة الماضية بتكاتف أبنائها ومشاركتهم بعضهم البعض في الأحزان والأفراح.

قال الأنبا فيلبس إسحاق، راعي كنيسة المراشدة، إن أبناء قرية المراشدة يعيشون بجانب بعضهم البعض كأسرة واحدة ومع تواجده من 19 عاما يجتمع مع كل أهل القرية في المناسبات الاجتماعية والسياسية وكل المناسبات تمثل اجتماع لأهالي القرية، لاسيما أن الأهالي تتميز بالكرم وحسن الضيافة والترابط فيما بينهم، وتواجد المسجد بجانب الكنيسة يدل على الأسرة الواحدة في المكان الواحد.

وأوضح راعي الكنيسة، أن أهالي القرية يتواجدون مع بعض ويجاملون بعضهم البعض، والتبرع بهذا الشئ البسيط يأتي من باب المحبة والمجاملة وهو يحدث بين الطرفين، فنحن مع بعض في الأحزان والأفراح، وتواصلت مع القائمين على المسجد عند معرفة البدء في بناء المسجد، لافتًا أنهم قاموا بالتبرع والمساهمة أثناء ترميم الكنيسة أيضًا وأهل المراشدة الكبير والصغير يعرف مدى الترابط بين أهلها.

وأشار الأنبا فيلبس، إلى أن رسالته للجميع هي التكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية ومن قبلها مصر التي تجمع الكل فيها والقرية هي جزء من مصر وما يتواجد فيها يعكس روح المحبة والترابط بين أبناء الوطن الواحد، كما أن مسلمى القرية يتواجدون بصفة مستمرة في الكنيسة والمشاركة في الأنشطة.