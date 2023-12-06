رئيس وزراء العراق: المجتمع الدولى لم يقم بمسئوليتة لوقف العدوان على غزة

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن المجتمع الدولى والقوى العظمى لم تقُم بمسؤوليتها، كما يجب فى وقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم هو امتداد لسنوات طويلة من السياسات العنصرية التى ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذى يواصل الإمعان فى التجاوز على القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السودانى استقبل المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت أيرو، والوفد المرافق لها، حيث بحثا أهم القضايا والملفات التى تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك دور العراق فى المنطقة وتشجيعه الحوار، والتهدئة فى ملف العدوان على غزة.



وقال السودانى إن العراق بات مفتاحا للحلول بعدما قطع شوطا كبيرا فى المسار الديمقراطي، داعيا المنظمات الدولية إلى التعرف بشكل حقيقى على التقدم المتحقق فى العراق بمستويات مختلفة.



وأكد رئيس الوزراء العراقى أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وما تمثله من استحقاق دستورى وتعزيز للّامركزية فى العراق، وأن الحكومة باتت اليوم تتمتع بدعم ائتلاف واسع من القوى السياسية الوطنية العراقية التى تضمّ جميع مكونات أطياف الشعب العراقي.