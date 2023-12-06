رئيس قضايا الدولة ومفتى الجمهورية يفتتحان فرعين للهيئة بالبحيرة

كتب أحمد إسماعيل

افتتح اليوم الأربعاء المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، فرعي الهيئة بدائرة قسمى دمنهور أول وثان، بمحافظة البحيرة، وحضر الافتتاح فضلية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

جاء ذلك بحضور نائبي رئيس الهيئة عضوا المجلس الأعلى للهيئة، المستشار عبد الرازق شعيب، والمستشار سامي المحمدي، كما حضر الافتتاح المستشار محمد حسن الأمين العام، وحضر من نواب رئيس الهيئة الأمناء العامين المساعدين: المستشار دكتور فوزي أحمد شادي، المستشار إيهاب سعيد، المستشار دكتور محمود عرفات، المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وحضر الافتتاح المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد رئيس قطاع غرب الدلتا أول، المستشار هشام جمال الدين عبد اللطيف رئيس قطاع غرب الدلتا ثان، المستشار السيد عبد الحليم رئيس فرع دمنهور أول، المستشار نجيب غراب رئيس فرع دمنهور ثان، المستشار أحمد عبد الغني رئيس فرع الإسكندرية أول، المستشارة مني فريد رئيس فرع الإسكندرية ثان، المستشار السيد إبراهيم رئيس فرع الإسكندرية ثالث، المستشار يحي الحوفي رئيس فرع مطروح.

وأيضا حصر المستشارون رؤساء المحاكم، والمحامون العموم و المستشارون أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس الدوله بالبحيرة، والمستشار رئيس نادي قضايا الدوله بالبحيره.

وسلم المستشار رئيس الهيئة فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية درع الهيئة تقديراً واعتزازا، كما تم تكريم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة من المستشارين رؤساء الفروع والنادي بالبحيره وتسليمه الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا- صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.