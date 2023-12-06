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رئيس حملة السيسي: التحديات بالانتخابات الرئاسية أكبر من انتخابات 2014 و2018

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:52 م
رئيس حملة السيسي: التحديات بالانتخابات الرئاسية أكبر من انتخابات 2014 و2018 المستشار محمود فوزى
كتب هشام عبد الجليل

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وجه المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن وقياداته على جهوده الكبيرة على مدار 60 اليوم الماضية من خلال المؤتمرات الحاشدة فى مختلف محافظات الجمهورية. 

جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى الختامى باستاد القاهرة الدولى، مؤكدا على أن فارق كبير بين انتخابات الرئاسة 2014 و2024 حيث التحديات أكبر، ولكن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيس قوى باصطفاف الشعب خلف على أرض الواقع طوال الفترات الماضية. 

وأكد على أن أحداث غزة الأخيرة كشفت إجابات على كثير من التساؤلات الخاصة بالقضية الفلسطينية وموقف مصر الواضح والحاسم يدعمها على مدار تاريخها.







الانتخابات الرئاسية

محمود فوزى

حملة عبد الفتاح السيسى

المرشح عبد الفتاح السيسى




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