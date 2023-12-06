اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا: أراهن على وعى الشباب فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:39 م
رئيس جامعة طنطا: أراهن على وعى الشباب فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية جانب من الندوة
الغربية - محمد طارق

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قال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن طلاب الجامعة سيشاركون بكل قوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني، كما سيقومون بنشر الوعي في محيط أسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الديمقراطية واثبات للعالم أن مصر دولة ديمقراطية لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت الدولة في انشائها.

 
وأضاف رئيس جامعة طنطا، أنه يراهن علي وعي الشباب في المشاركة، وأنه على ثقة كبيرة من نزول المصريين وبكثافة فى الانتخابات المقبلة، لأن المصريين لديهم الوعى الكافى أمام التحديات والضغوطات التى تواجهنا فى المرحلة الحالية، لذلك هم على دراية كافية أن المشاركة والنزول حائط صد ودرع لمواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن مانقوم به فى خدمة الوطن ولديه الثقة أن ايام الانتخابات سوف تشهد زخم كبير من جموع المصريين .
 
وأشار إلي أن الدولة المصرية تحملت علي عاتقها الكثير من المحن خلال السنوات الماضية، واستطاعت بكل قوة وفخر أن تعبر بهذا الشعب إلي بر الأمان وتوفير الحياة الكريمة له، حيث تم تطوير المناطق العشوائية في جميع المحافظات، فضلا عن المدن الجديدة والتطور في الصناعة والتجارة وغيرها من المشروعات.
 






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