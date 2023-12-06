رئيس جامعة المنصورة يناقش التحول الرقمى لحجز العيادات الخارجية بالمستشفيات

الدقهلية - محمدالحبشي

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 م، اجتماعًا مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، لمتابعة التشغيل التجريبي وتطور منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الإنترنت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، الدكتور الشعراوى كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور شريف كشك مدير شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، ومديرى المستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور عمرو سمير، مدير التحول الرقمى بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن تفعيل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت يأتى فى إطار التحول الرقمي للخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030، مؤكداً أنه سيتم التحول الكامل لحجز العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية عام 2024، وتفعيل نظام حجز المتابعة إلكترونيًا بشكل عام على المستشفيات خلال الفترة القادمة مع تعدد منظومات الدفع للمتابعة نظامين للدفع (الدفع بالخزينة – فورى).

وأشاد الدكتور محمد عبد العظيم بما تم منذ تشغيل منظومة الحجز الإلكترونى بالمستشفيات والمراكز الطبية والتيسير على المريض وتقليل التزاحم فى المستشفيات، وكذلك النظرة الإيجابية للمرضى عن نظام الحجز فى التيسير عليهم في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف شومة أن المنظومة أثبتت كفاءتها لتطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة، والتي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي، لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية للمواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات.

كما أشاد الدكتور الشعراوى كمال بما تم تحقيقه بكافة المستشفيات والجهود المبذولة لنجاح نظام الحجز الإلكترونى وقدرة المنظومة الطبية للتحول الى الأنظمة الإلكترونية، كما أشار إلى الاستعداد الكامل للمستشفيات لإلغاء التذاكر الورقية والتحول لنظام الحجز الإلكترونى بالكامل مع نهاية عام 2023.

واستعرض الدكتور عمرو سمير نجاح نظام الحجز الإلكترونى بالمستشفيات والمراكز الطبية حتى الآن خلال الشهر الرابع وارتفاع نسبة الحجز الإلكترونى إلى أكثر من 98 ألف حجز، وقد تم حل العديد من المشكلات المتعلقة بتشغيل وكفاءة نظام الحجز والتى تم مناقشتها خلال الفترة السابقة.