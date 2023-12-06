اليوم السابع
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رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:58 م
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الإتحاد أطلق مبادرة انزل شارك صوتك أمانة، للحث علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية لأنه واجب وطني وحق دستوري لجميع فئات الشعب.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات ندوة "المشاركة حياة" للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتى تنظمها جامعة طنطا، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وأضاف: أن علي الجميع وخاصة الشباب البحث جيداً في المشروعات التي قامت بانجازها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي يستفيد منها الشباب، مشيراً إلي أن منصب الرئيس هو أهم المناصب داخل الدولة فواجب علي الجميع في إختيار رئيسهم الذي سيمثلهم أمام العالم خلال 6 سنوات قادمة.
 
 
 
 






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