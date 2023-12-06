حملة للتبرع بالدم فى أسيوط لصالح مصابى غزة.. صور

أسيوط: هيثم البدرى

انطلقت قبل قليل، حملات التبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة بمحافظة أسيوط بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وحياة كريمة والكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ومديرية الصحة، حيث توافد عدد كبير من المواطنين علي سيارات التبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينين.

وقال الدكتور شحاتة غريب المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة أسيوط، إن حملة التبرع بالدم تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وهو أحد أوجه الدعم والتضامن الذي تقدمه الدولة المصرية للشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شحاتة غريب، أن هناك استجابة كبيرة من أبناء أسيوط الذين توافدوا علي سيارة التبرع بالدم الموجودة أمام ديوان عام المحافظة.