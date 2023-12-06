حريق محدود فى مبنى تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات الشحن بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغني

نشب قبل قليل، حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في مطار القاهرة، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.

بحسب مصادر في مطار القاهرة الدولي، فإن الحريق المحدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن، على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية بالمطار وتم السيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.

وتعزز سلطات مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، سبل الحماية والأمان والسلامة داخل مباني ركاب مطار القاهرة الدولي والمباني الملحقة، عبر استخدام أحدث الأجهزة وأنظمة الحماية منعا لحدوث أي مواقف طارئة قد تعرقل سير الحركة الجوية بالمطار أو تؤثر على مداخله.