جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية: هدفنا تنمية المشروعات الصغيرة فى المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكد إيهاب حجازى المدير الإقليمى لـ جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية، أننا نعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنتاهية الصغر، وذلك من خلال توفير القروض ذات الفائدة القليلة لأصحاب المشاريع عن طريق الجهاز.

وأكد رئيس فرع الجهاز بالمنوفية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، تنفيذ 61 دورة تدريبية لعدد 532 رائد أعمال وتم تنفيذ 176 مشروعا، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الكلية من خلال التعاون القائم مع جامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم لتشجيع العمل الحر، وعرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى، والتسويق، والمشاركة فى كل الفعاليات الوظيفية.

وأضاف أن جميع العاملين بالجهاز يعملون على تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر، فى النطاق القانونى والشروط المطلوب تنفيذه من قبل أصحاب المشروعات للنهوض بالمشاريع وتنميتها.

وأكد المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة يقدم خدمات مالية، ويقوم الجهاز من خلال تمويلات فى شكل عقود تبرم مع الجهات التى يتعامل معها الجهاز مثل البنوك، ويتم تمويل كل المشروعات بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة من التوسع والتطوير والتمويل من خلال الإقراض المباشر الذى يقوم الجهاز فى 33 فرعا على مستوى الجمهورية، والقروض متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية، حيث يقدم خدمات عديدة لدعم هذا القطاع وتكون مملكة الخدمات المالية، والتى تستهدف استكمال احتياجات المشروعات، وهى وحدة الشباك الواحد، وهى وحدات أنشأه الجهاز داخل الفرع، والتى تهدف إلى تيسير حركة إجراءات التأسيس وإصدارات التراخيص اللازمة لكل مشروع.